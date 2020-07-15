أرقام قياسية جديدة تنتظره.. موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدورى الإنجليزي اليوم

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا علي منافسه ارسنال اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع علي ملعب الامارات ضمن منافسات الجولة ال36 من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز " البريميرليج" .





ويسعي فريق ليفربول تحت قيادة الالماني يورجن كلوب لتحقيق رقم قياسي في كسر حاجز ال100 نقطة في الموسم الواحد الرقم المسجل بإسم مانشستر سيتي





بينما يحاول محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول لتسجيل الاهداف والصعود الي قمة ترتيب هدافي الدورى الانجليزي للمرة الثالثة علي التوالي بجانب رغبته في تسجيل 20 هدف في موسم واحد ثلاث مرات متتالية وهو الرقم المسجل بإسم روجر هانت موسم 1965-1966





وتذاع مباراة ارسنال ضد ليفربول عبر قناة beIN Sports HD 2 ، beIN Sports HD 1 بتعليق رؤوف خليفه .





وتوج ليفربول رسميا بلقب الدوري الانجليزي حيث يحتل الصدارة برصيد 93 نقطة بينما جاء فريق ارسنال في المركز التاسع برصيد 50 نقطة .