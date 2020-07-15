المباراة ال 150 لـ محمد صلاح .. ليفربول في ضيافة آرسنال بـ الدوري الإنجليزي الليلة

ويسعى ليفربول للعودة للانتصارات بعدما تعادل في المباراة الماضية مع بيرنلي، من أجل قطع خطوة كبيرة نحو

الرقم القياسي لحصد أكبر عدد من النقاط وهو 100 نقطة، والمسجل باسم مانشستر سيتي منذ موسمين

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