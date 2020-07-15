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رياضة

المباراة ال 150 لـ محمد صلاح .. ليفربول في ضيافة آرسنال بـ الدوري الإنجليزي الليلة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:14 ص
محمد صلاح ضد آرسنال
محمد صلاح ضد آرسنال
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إسراء أشرف
يحل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره آرسنال، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة والربع مساءً، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 93 نقطة، وبفارق 21 نقطة عن منافسه الأول مانشستر سيتي، قبل 3 جولات من النهاية، بينما يأتي آرسنال في المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

ويسعى ليفربول للعودة للانتصارات بعدما تعادل في المباراة الماضية مع بيرنلي، من أجل قطع خطوة كبيرة نحو الرقم القياسي لحصد أكبر عدد من النقاط  وهو 100 نقطة، والمسجل باسم مانشستر سيتي منذ موسمين.

ويخوض محمد صلاح المباراة رقم 150 له في مختلف المسابقات مع ليفربول، اليوم، ضد آرسنال.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ارسنال:" 150 مباراة تعني 50 مباراة في كل موسم لصلاح، هذا أمر لايصدق، نحن محظوظون لأنه لعب هذا العدد من المباريات دون إصابة."

وأضاف:" لقد كنت متفائلًا به عندما أتى إلى النادي، أتذكر عندما جاء وتحدثنا عن المركز الذي سيلعب به وهو الجناح الايمن ."

في المقابل يحتاج آرسنال لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم، أملًا في انهاء الموسم، بالمركز السابع لضمان التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي في نسختها المقبلة، بعد أن فشل في حجز مقعدا بالمربع الذهبي، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
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