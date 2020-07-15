قوتى فى حرفتى.. القومي للمرأة يطلق منصة إلكترونية لـ رائدات الأعمال وصاحبات المهارات

أطلق المجلس القومى للمرأة منصته الإلكترونيه "قوتى في حرفتي" والتى تلتقي فيها رائدات الأعمال مع صاحبات المهارات والحرف اللاتى لديهن قدره على تقديم منتج أو خدمه وذلك فى إطار جهود المجلس لتقديم الخدمات التى تساهم فى تحقيق الاستفادة لصاحبات المشروعات و سد العجز فى العماله الماهره

وتهدف المنصة الالكترونية الى تسليط الضوء علي صاحبات المهارات والحرف وتشبيكهن بسوق العمل، كما ترحب المنصه بكل المهتمين بالتمكين الاقتصادى للمرأه وادماجها فى قطاع المشروعات الصغبره وسوق العمل .





لمزيد من المعلومات او للاشتراك فى المنصة برجاء زيارة الرابط التالى:

https://www.facebook.com/groups/kowety.fee.herfety/



