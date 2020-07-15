مران الزمالك.. كارتيرون يركز على الجانب البدني في التدريبات





وخاض الفريق مرانه تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وتم التركيز على النواحي البدنية في المران اليوم.





ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانا مسائيا يركز على النواحي الفنية.





وكان الجهاز الفني للفريق قد استقر على خوض مباراتين وديتين في معسكر برج العرب مع كل من طلائع الجيش وبيراميدز.





حيث حدد الجهاز الفني يوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش و يوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.





يذكر أن الفريق بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب.