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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات كليات الصيدلة والطب والتربية للطفولة المبكرة والخدمة الاجتماعية‎

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم و الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سير امتحانات طلاب السنوات النهائية في عدد من كليات الجامعة بحضور د منى حتة عميد كلية الصيدلة ود ياسر حتاتة عميد كلية الطب ود صفاء عميد كلية التربية للطفولة المبكرة والدكتورة  زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية .

وأشاد الدكتور  أحمد جابر شديد بالتزام الطلاب بارتداء الكمامات واتخاذهم كافة الإجراءات الوقائية وطالب عمداء ومديري الكليات والملاحظين بتوفير كافة سبل الراحة و الأمان للطلاب حتى يتسنى لهم أداء الامتحانات بكل سهولة و يسر.


وأدى الامتحان في كلية الصيدلة عدد 85 طالب وطالبة ولا توجد أي حالات غياب، وفي كلية الطب كان إجمالي الطلاب 264 طالب وطالبة وتغيب عن الامتحان عدد 3 طلاب، وفي كلية رياض الأطفال كان إجمالي عدد الطالبات 225 و تغيبت طالبة واحدة بعذر ، وفي كلية الخدمة الاجتماعية كان إجمالي عدد الطلاب والطالبات 750 و تغيب عدد 6 حالات فقط.

واطمأن رئيس الجامعة على انتظام سير عملية الامتحانات بدون أي شكاوى من الطلاب و شدد سيادته على ضرورة التزام الطلاب والملاحظين بكافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب.

كما قام أيضا بتفقد غرفة كنترول أعمال الامتحانات بكلية الصيدلة وطالب بتوفير كافة المتطلبات التي من شأنها إنجاز أعمال الكنترول بدقة و سهولة و يسر و أمان.
رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات كليات الصيدلة والطب والتربية للطفولة المبكرة والخدمة الاجتماعية‎
رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات كليات الصيدلة والطب والتربية للطفولة المبكرة والخدمة الاجتماعية‎
رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات كليات الصيدلة والطب والتربية للطفولة المبكرة والخدمة الاجتماعية‎
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