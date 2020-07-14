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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يتابع سير امتحانات الفرق النهائية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:54 م
امتحانات الفرق النهائية
امتحانات الفرق النهائية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تابع  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأستاذ الدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم وعدد من الأساتذة  ،  تفقد لجان كلية العلوم التى تعقد فيها اختبارات الفرق النهائية.

أكد الدكتور  أحمد جابر شديد حرص الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والتأكيد على ضرورة تطبيق كافة إجراءات الوقاية من حيث وضع جهاز تعقيم إلكتروني بمداخل جميع المبانى التي تعقد بها الامتحانات.


 واستعمال كواشف الحرارة الإلكترونية لفحص درجة حرارة الطلاب، ووجود الملصقات الإرشادية لتنظيم دخول اللجان، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية، ووجود أساتذة المواد التي يجرى اختبار الطلاب بها لتلقى استفسارات الطلاب.

وأكد شديد، على  ضرورة تطبيق كافة إجراءات الوقاية من حيث وضع أجهزة تعقيم إلكترونية بمداخل جميع الكليات والمباني التي تعقد بها الامتحانات، واستعمال كواشف الحرارة الإلكترونية لفحص درجة حرارة الطلاب، وأيضا وجود الملصقات الإرشادية لتنظيم دخول اللجان، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية، إضافة إلى ضرورة وجود أساتذة المواد التي يجري فيها اختبار الطلاب لتلقي استفساراتهم وأسئلتهم.
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