رئيس جامعة الفيوم يتابع سير امتحانات الفرق النهائية

تابع الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأستاذ الدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم وعدد من الأساتذة ، تفقد لجان كلية العلوم التى تعقد فيها اختبارات الفرق النهائية.





أكد الدكتور أحمد جابر شديد حرص الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والتأكيد على ضرورة تطبيق كافة إجراءات الوقاية من حيث وضع جهاز تعقيم إلكتروني بمداخل جميع المبانى التي تعقد بها الامتحانات.









واستعمال كواشف الحرارة الإلكترونية لفحص درجة حرارة الطلاب، ووجود الملصقات الإرشادية لتنظيم دخول اللجان، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية، ووجود أساتذة المواد التي يجرى اختبار الطلاب بها لتلقى استفسارات الطلاب.



