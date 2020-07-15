السبكي: 12.3 مليار جنيه تكلفة تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل فى أسوان

أعلن د. أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد وزير الصحة والسكان، عن استمرار أعمال التجديد والتطوير بجميع المنشآت الطبية المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.





وأوضح أحمد السبكي، أن التكلفة الإنشائية للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بلغت (9 مليار و200 مليون) جنيه، فيما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى (2 مليار و500 مليون) جنيه، بينما بلغت التكلفة التشغيلية (600 مليون) جنيه، بإجمالي تكلفة (12 مليار و300 مليون) جنيه.





وأضاف مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم تسجيل (٤٦٩ألفا و٨٩٧) مواطنا، وفتح (١١٦ألف و١٠٤) ملف عائلي، حتى الآن، بمحافظة أسوان، بما يعادل (٣٠.٦٦٪) من إجمالي عدد سكان المحافظة، والتي يبلغ عدد سكانها (مليون و٥٣٢ ألفا و٤٠٠) نسمة، لافتًا إلى أن إجراءات فتح الملفات لمتلقي الخدمة الطبية يجري إعدادها حاليا في صورة ورقية، تمهيدا لتسجيلها إلكترونيًا مستقبلًا في المحافظة.





وتابع أن خطة تطوير المنشآت الصحية بمحافظة أسوان، تشمل تقسيم المحافظة إلى (6) إدارات صحية، وهم "أسوان، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو شرق، إدفو غرب، دراو"، بواقع (١١٣) مركزا ووحدة صحية بالإضافة إلى (11) مستشفى، من المقرر تجهيزهم على أعلى مستوى، لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على الوجه الأكمل.





وأكد السبكي، أن الدولة تضع ملف الصحة على أجندة أولوياتها، كما تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير خدمة صحية متميزة لكافة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات البعيدة والنائية منها، إيمانًا بحق المواطن في الحصول على خدمة صحية ٱمنة ومتميزة وفق أحدث المعايير العالمية (دون تمييز)، وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم٢ لسنة ٢٠١٨.





جاء ذلك عقب الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور/ مصطفى مدبولي "رئيس مجلس الوزراء"، يرافقه د. هالة زايد "وزيرة الصحة والسكان"، ود.أحمد السبكي "مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد وزير الصحة والسكان"، وتفقد خلالها أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب بمحافظة أسوان، والتي من المقرر أن تكون بين الوحدات الصحية التي يتم تطويرها حاليًا للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.



