الصين تستدعي السفير الأمريكية وتهدد بالانتقام من واشنطن

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن الصين استدعت السفير الأمريكي للاحتجاج على قانون الحكم الذاتي لهونج كونج الذي أقره الكونجرس الأمريكي ووقعه الرئيس دونالد ترامب.





وبحسب "رويترز"، قال نائب وزير الخارجية تشنج زيجوانج خلال لقائه بالسفير الأمريكي تيري برانستاد إن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك العقوبات ضد الكيانات والأفراد الأمريكيين المعنيين من أجل حماية مصالحها.





أمر ترامب يوم الثلاثاء بإنهاء الوضع الخاص لهونج كونج بموجب القانون الأمريكي لمعاقبة الصين على ما أسماه 'الإجراءات القمعية' ضد المستعمرة البريطانية السابقة، مما دفع بكين إلى التحذير من العقوبات الانتقامية.





ويفرض التشريع الذي أقره الكونجرس مؤخرًا بشأن الحملة القمعية في هونج كونج، عقوبات على الجماعات التي تقوض استقلالية هونج كونج والبنوك التي تتعامل مع كيانات يتبين أنها تنتهك القانون.





وقال ترامب:"شاهدنا جميعًا ما حدث، ليس وضعًا جيدًا، تم سلب حرياتهم وتم سلب حقوقهم ومعها تذهب هونج كونج في رأيي لأنها لم تعد قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرة".





وأضاف أنه يعتقد أن العقوبات ستؤدي إلى المزيد من الأعمال الأمريكية وستقضي على الصين وهونج كونج كمنافس في المشهد العالمي.



