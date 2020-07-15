مرشح مستقبل وطن للشيوخ بالجيزة: حل مشاكل الصف وأطفيح بالتعاون مع الحزب

أكد المهندس عمرو يسرى عكاشة، مرشح حزب مستقبل وطن فردى، عن دائرة الجيزة رقم 6 رمز السنبلة، أنه يضع ضمن أول اهتماماته لو حالفه أو لم يحالفه النجاح أن يتعاون مع قادة الحزب ونوابه بالسعى لحل المشاكل العامة بـ مركزى الصف وأطفيح.









وأكد عكاشة ، أنه خلال الفترة السابقة عمل بالفعل على حصر اغلب المشاكل العامة التى يتعرض لها المركزان عن طريق الوحدات الحزبية للحزب بالقرى والمركزين وأنهم سيقومون بتشكيل فريق عمل بالتعاون مع نواب البرلمان ورؤساء الوحدات الحزبية وامناء المركزين بوضع خطة لحل كل مشكلة على حدة ووضع وقت حلها وكيفية حلها.







