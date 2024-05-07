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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قصف إسرائيلي عشوائي برفح الفلسطينية

صدى البلد

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن الآليات العسكرية والدبابات الإسرائيلية متواجدة من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، كما أنها لا تتقدم أكثر من هذه المسافة باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية سوى القصف الإسرائيلي المستمر من الطائرات الحربية الإسرائيلية من المناطق الشرقية للمدينة. 

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وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن المدفعية الإسرائيلية تقصف بشكل عشوائي، والذي يسمع دوي انفجاراته بشكل عنيف من كل أرجاء محافظة رفح الفلسطينية، وهذا القصف لا يتوقف سواء باتجاه المناطق الشرقية أو أحيائها مثل التنور والسلام والجنينة وغيرها من الأحياء التي تقع في المحافظة الشرقية مستهدفة منازل المواطنين وممتلكاتهم وموقعة أضرار جسيمة في صفوف الفلسطينيين.

 

وأوضح أن هذا القصف أوقع إصابات جامة في صفوف المواطنين الذين لازالوا يحاولون النزوح من تلك المنطقة الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية باتجاه المناطق الغربية بحثا عن أمن في ظل هذا القصف الإسرائيلي الكبير والعنيف.

 

ولفت إلى أن رفح الفلسطينية ليست التي تتعرض فقط لهذه الغارات، لكن أيضا المحافظة الوسطى وتحديدا مخيم النصيرات، حيث يتعرض هو الآخر لقصف إسرائيلي من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي استهدفت خلال الساعات الأخيرة منزلا ومجموعة من الأراضي الزراعية.

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