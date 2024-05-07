الوزير المتطرف يعارض إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، اليوم الثلاثاء إنه يعترض على قرار إرسال وفد إلى القاهرة في أعقاب العرض الأخير الذي قدمته حماس.

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي أن: "إرسال الوفد إلى القاهرة خطأ.. هذا هو الوقت المناسب للضغط أكثر فأكثر على عنق السنوار وحماس حتى يتم القضاء عليهما”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال سموتريتش في بيان دعا فيه إلى أن تكون أي محادثات مصحوبة بعمل عسكري موضحا "يجب ألا تستسلم للضغوط الدولية ويجب ألا تتوقف حتى النصر واستسلام العدو، هذه هي حربنا من أجل الاستقلال وعلينا أن ننتصر فيها".

ويدعو سموتريتش إسرائيل إلى احتلال رفح والمنطقة المحيطة بها بشكل كامل، وتدمير جميع البنية التحتية تحت الأرض التابعة للحركة هناك، والسيطرة الكاملة على ما يسمى بطريق فيلادلفيا على طول حدود غزة مع مصر.