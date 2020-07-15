أحمد موسى: السيسي يحافظ على الأمن القومى للبلاد

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يحافظ على الأمن القومى للبلاد ، والجميع لديه ثقة فى هذا الرجل العظيم.









وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض المحاولات من بعض الأشخاص للدخول فى النصف ولكن الجميع يعلم ما يقوم به الرئيس السيسي.









وأوضح أحمد موسى، أن اثيوبيا قامت بهذا العمل فى عام 2011، وقت ان كانت مصر تعانى من مشكلات.









ولفت أحمد موسى، إلى أن قناة الجزيرة تقوم بشن حملات على مصر، وعرض موسي صورة من قناة الجزيرة توضح البدء فى عمل سد النهضة فى 2011.







