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أحمد موسى: السيسي يحافظ على الأمن القومى للبلاد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:57 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يحافظ على الأمن القومى للبلاد، والجميع لديه ثقة فى هذا الرجل العظيم.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض المحاولات من بعض الأشخاص للدخول فى النصف ولكن الجميع يعلم ما يقوم به الرئيس السيسي.


وأوضح أحمد موسى، أن اثيوبيا قامت بهذا العمل فى عام 2011، وقت ان كانت مصر تعانى من مشكلات.  


ولفت أحمد موسى، إلى أن قناة الجزيرة تقوم بشن حملات على مصر، وعرض موسي صورة من قناة الجزيرة توضح البدء فى عمل سد النهضة فى 2011.


وأشار أحمد موسى، إلى أن، بناء السد بدأ فى عهد محمد مرسي، وان الأشخاص التى قامت بعمل فوضى وتخريب هى السبب فى ذلك السد.


وتابع  أحمد موسى، إن ملء اثيوبيا لـ سد النهضة يعكس عدم احترامها للمجتمع الدولي، موضحًا أن الأقمار الصناعية يمكنها التأكد من صحة ملء سد النهضة، أن سبب تراجع وزير الري الإثيوبي عن تصريحاته فى التلفزيون الرسمى الإثيوبي بشأن ملء سد النهضة ربما ردود الفعل الدولية.


وأكد  أن وزير الري الأثيوبي تحدث لـ رويترز، وتحدث فى التلفزيون الرسمى وبعد ذلك ينفى، معلقًا " أنا مش عارف هل كلامه الساعة 3 اللى صح ولا كلامه اللى طلع بعدها بـ 3 ساعات" أن هنا تناقضات فى تصريحات الوزير الإثيوبي، وأكد أن مصر طالبت إثيوبيا بتوضيح هذه الأمر سواء بالملء أو عدم الملء.


وأشار أحمد موسي، إلى أن مصر طلبت الإيضاح الرسمى و الرد الرسمي، معلقًا "دى دولة بتتعامل مع دولة ولازم يكون هناك خطاب رسمي، لان هذا الامر يتعلق بحياة 150 مليون شخص". 

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