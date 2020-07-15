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توك شو

أكبر حرامى فى العالم.. أحمد موسى يعرض كشف جرائم أردوغان من 2016 لـ اليوم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:34 م
اردوغان
اردوغان
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن اليوم يمثل الذكرى الـ 4 لـ "تشليح" وإذلال الجيش التركي، من قبل مليشيات أردوغان، موضحًا " مليشيات أردوغان كانت تضرب الجيش التركي بأمر أردوغان".


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الجيش التركي كان ينام على الأرض وبدون ملابس، " ملابس خفيفة بس".


وأوضح أحمد موسى،  أن أردوغان قام بحذف الصور والفيديوهات بعد فترة، وأكد موسي" الصور موجودة والجيش التركي اتفضح أمام العالم ونام على الأرض".


وعرض موسى مجموعة من الفيديوهات و الصور لـ  ذكرى تشليح وإذلال وإهانة الجيش التركي على يد الديكتاتور أردوغان".


ولفت أحمد موسى، إلى أن  الديكتاتور أردوغان بعد هذه الواقعة قام بعمل صندوق لرعاية تلك الضحايا وأسرهم، وقام بتجميع 400 مليون ليرة، وأكد موسى أن تلك الأموال لم تصل لأى شخص وحصل عليها أردوغان.


وأشار أحمد موسي، إلى أن، الديكتاتور أردوغان قام بفصل 180 ألف موظف من المنشآت العامة من عام 2016 لـ اليوم ، وأى شخص يفصل يتم التحفظ على أمواله، ويقوم بإصدار تعليقات بدون قضايا.


وتابع : الديكتاتور أردوغان اعلن أن عدد المعتقلين من 2016، وحتى اليوم  270 ألفا ، مؤكدًا أن هناك أكثر من  22.800  معتقل من الجيش التركي، منهم 780 جنرالا أعلى رتب فى الجيش التركي، وان اردوغان قام باعتقال 48 ألفا من الشرطة التركية. 


وأكد أن اردوغان قام باعتقال 12 ألف قاض ونواب عموم، وقام باستبدال القضاء بقضاه تابعين له، الديكتاتور أردوغان أغلق ألف مؤسسة و نقابة فى تركيا، وقام بإغلاق 150 مؤسسة إعلامية، وإغلاق 600 موقع الكتروني وصحيفة، واغلق مواقع إذاعية وأغلق 32 مجلة متخصصة فى الصحة والعلوم، واغلق 58 محطة تلفزيونية.

واستكمل موسي: هناك 450 صحفيا موجودون فى سجون الديكتاتور أردوغان، وهذا الرقم يعتبر الأكبر فى اى دولة بالعالم، مؤكدًا " لا أحد يستطيع انتقاد أردوغان أو سياسته فى تركيا و العقوبة السجن".


وقام موسي بعرض غلاف الأهرام العربي المكتوب عليه " الشيطان أردوغان المجنون".

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