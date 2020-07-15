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أنقرة تعيد حساباتها.. الجيش الليبي: تركيا أصبحت بين أكثر من كماشة في ليبيا.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:48 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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هاني حسين
قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن تركيا لا يهمها  أمر المرتزقة في ليبيا.

وأضاف  خالد المحجوب في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  ما يحدث في الإعلام التركي تضخيم الأحداث في ليبيا  ولكن تركيا تعيد حساباتها في ليبيا".

وتابع خالد المحجوب:"  الموقف العسكري تغير واصبحت تركيا بين أكثر من كماشة في ليبيا وتركيا أمامها مجموعة من المغامرات  في ليبيا".

واكمل خالد المحجوب:"   لم يبق أمامنا في المواجهة سوى الأتراك والمرتزقة في ليبيا ".

ولفت خالد المحجوب:"  المرتزقة الأتراك يرغبون في السيطرة على النفط الليبي  ولكن الجيش الوطني الليبي يسيطر على منابع النفط الليبي".

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