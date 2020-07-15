أنقرة تعيد حساباتها.. الجيش الليبي: تركيا أصبحت بين أكثر من كماشة في ليبيا.. فيديو

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي ، إن تركيا لا يهمها أمر المرتزقة في ليبيا.





ما يحدث في الإعلام التركي تضخيم الأحداث في ليبيا ولكن تركيا تعيد حساباتها في ليبيا". وأضاف خالد المحجوب في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"الإعلامالأحداث





وتابع خالد المحجوب:" الموقف العسكري تغير واصبحت تركيا بين أكثر من كماشة في ليبيا وتركيا أمامها مجموعة من المغامرات في ليبيا".





واكمل خالد المحجوب:" لم يبق أمامنا في المواجهة سوى الأتراك والمرتزقة في ليبيا ".





ولفت خالد المحجوب:" المرتزقة الأتراك يرغبون في السيطرة على النفط الليبي ولكن الجيش الوطني الليبي يسيطر على منابع النفط الليبي".



