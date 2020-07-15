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مصر تحقق لنا الأمان.. الجيش الوطني الليبي: مستعدون لصد أي هجوم من تركيا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:59 م
العميد خالد المحجوب
العميد خالد المحجوب
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البهي عمرو
قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطنى الليبى، إن أمن ليبيا من أمن الشقيقة مصر ويحق لنا الاستعانة بمن يحقق أمننا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن رجب طيب أردوغان يقوم بالدفع بالمرتزقة ويقوم بنقل أسلحة لـ ليبيا.

ولفت إلى أن تركيا تقوم بنشر تصريحات، وتسعى لإثبات انها قوية، وهذا غير صحيح.

وأشار إلى أن، هناك دولا كثيرة تقف مع ليبيا وعلى رأسهم مصر، وأن فرنسا و اليونان واقفة مع ليبيا، وذلك جعل تركيا تشعر أنها دخلت فى مغامرة ولن تخرج منها، وستخسر فيها.


وأوضح، أن منطقة سرت والجفرة مناطق مفتوحة ولكنها خطوط حمراء كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وتابع: تركيا تحشد 10 آلاف من المرتزقة وسنصد أى هجوم من تركيا، وجنودنا جاهزون لأي شيء.

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