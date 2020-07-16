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طفل يعاني من تشوهات في الوجه والرأس.. طب المنصورة تكشف التفاصيل

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
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هاني حسين
كشف الدكتور عمر شومان، مدير مركز جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة المنصورة، عن تفاصيل إجراء عمليات تجميلية للطفل حسين الذي يعاني من تشوهات في الوجه والرأس والعين.

وأضاف عمر شومان، في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "تم التواصل مع أسرة الطفل حسين، وكان يعاني من تشوهات في الجلد في الرأس، ومشاكل في جفون العين".

وتابع مدير مركز جراحة التجميل بطب المنصورة، "تم إجراء عملية للطفل كمرحلة أولى، وتم تصحيح وتر العين".

وأكد أنه "تم جلب ممدد الأنسجة، وتكلفة أي مرحلة في العلميات الجراحية للطفل تكلفتها 20 ألف جنيه".

ولفت إلى "الشق الجراحي ينتهي خلال 3 أشهر، وجلسات الليزر تمتد لمدة عام، وبعد عام ونصف يعود الطفل حسين للتعامل مع المجتمع بشكل طبيعي".

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