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رياضة

بعد أنباء ظهور شيكابالا مع ميدو.. خالد الغندور: بعض اللاعبين يفضلون الجانب المادي على مصلحة الفريق

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:19 ص
شيكابالا
شيكابالا
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ياسمين تيسير
وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب رسالة لـ مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن ظهور بعض لاعبي الفريق في قنوات أخرى قبل الظهور في قناة "الزمالك".

وأكد خالد الغندور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مجلس الإدارة وحده المسئول عن ظهور اللاعبين في قنوات أخرى قبل الظهور في نادي الزمالك، إضافةً إلى المشرف العام على الكرة أمير مرتضى. 


وأضاف أن اللاعبين لديهم كامل الحرية في الظهور في قناة النادي أو القنوات الأخرى، وأيضا مجلس الإدارة له حق السماح لهم في التواجد الإعلامي من عدمه واتخاذ القرار الأنسب. 

وتابع أن هناك بعض اللاعبين تهتم بـ الجانب المادي فقط دون النظر لمصلحة الفريق أو النادي.

وترددت أنباء حول ظهور شيكابالا مع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق والذي يقدم برنامجا جديدا "أوضة اللبس" عبر شاشة النهار، مما أزعج "الغندور"، وجعله يشن هجوما شديدا على شيكابالا، حيث يرى أنه من الأولى أن يظهر نجوم الأبيض عبر قناة النادي.
 
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