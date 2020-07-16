بعد أنباء ظهور شيكابالا مع ميدو.. خالد الغندور: بعض اللاعبين يفضلون الجانب المادي على مصلحة الفريق

والمنتخب رسالة لـ مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن ظهور بعض لاعبي الفريق في قنوات أخرى قبل الظهور في قناة "الزمالك".





وأكد خالد الغندور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مجلس الإدارة وحده المسئول عن ظهور اللاعبين في قنوات أخرى قبل الظهور في نادي الزمالك، إضافةً إلى المشرف العام على الكرة أمير مرتضى.









وأضاف أن اللاعبين لديهم كامل الحرية في الظهور في قناة النادي أو القنوات الأخرى، وأيضا مجلس الإدارة له حق السماح لهم في التواجد الإعلامي من عدمه واتخاذ القرار الأنسب.





وتابع أن هناك بعض اللاعبين تهتم بـ الجانب المادي فقط دون النظر لمصلحة الفريق أو النادي.



