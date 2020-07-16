في موسمه.. طرق مختلفة لتخزين الخوخ

ينتشر الخوخ فى الأسواق فى الوقت الحالى وتود بعض السيدات تخزينه فى الفريزر للتمتع به طول العام وليس أشهر بعينها، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي، طرقا مختلفة لتخزين الخوخ.

أسس اختيار الخوخ الطازج:

- الخوخ من الفواكه التي يمكن معرفة إذا كانت ناضجة أم لا من الرائحة، فالناضجة هي ذات اللون الزاهي، والرائحة النفاذة، ويجب أن يكون خالي تمامًا من أي بقع أو تغير في لونه قشرته المعتادة.

- يفضل اختيار الثمار اللينة وليست الصلبة أو الطرية بشدة بحيث تكون الأفضل.

- مهما كانت كمية الخوخ المراد تخزينها، يفضل تقسيمها إلى كميات صغيرة للسيطرة على حفظها بالطريقة الصحيحة في الأكياس وعبوات الطعام، ثم يسهل فكها واستخدامها بعد التجميد.

طريقة تخزين الخوخ:

- يخلط الخوخ دون بذر مع السكر والليمون على النار

- يترك الخليط ليبرد ثم يوضع في برطمان نظيف ويحفظ في الثلاجة لاستخدامه السريع وفي الفريزر في حال التخزين.

طريقة تخزين الخوخ :

- يغسل الخوخ جيدا ويقطع لنصفين.

- يوضع الخوخ المقطع في إناء به ماء مغلي ويترك حتى يطفو على سطح الماء، وعندما يطفو نخرجه مباشرة من الماء.

- يوضع الخوخ في المصفاة و من ثم يترك ليبرد ثم يرش عليه السكر مع عصرة ليمونة.

- يحفظ الخوخ في أكياس مفرغة من الهواء ليخزن في الفريزر.





نصائح للتعامل مع الخوخ المالح والماسخ:

- من الأفضل تجنب تخزين الخوخ المالح أو الماسخ لأن طعمه لم يتغير بعد التخزين بل من الممكن أن يزداد مساخة وسوء أكثر.

- يمكن التعامل مع الخوخ الماسخ والمالح بتحويله إلى مربى حيث يعمل السكر بها على تعديل طعمه وتحسينه كثيرًا.