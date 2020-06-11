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أخبار البلد

الخوخ والمشمش الأبرز.. خبراء: فاكهة الصيف آمنة تماما والدليل ارتفاع نسب التصدير

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:01 ص
الخوخ والمشمش
الخوخ والمشمش
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شيماء مجدي
يتساءل الجميع فى تلك الفترة عن تسمم بعض الأنواع من الفاكهة الصيفية خاصة بعد انتشار أنباء على مواقع التواصل الإجتماعى بتسمم فاكهتى الخوخ والمشمش والأعراض التى تظهر بعد تناولهما .

وحفاظا على صحة المواطنين ، استطلعت " صدى البلد" رأى الخبراء للتأكد من صحة المعلومات المنتشرة من تسمم فاكهة الصيف .

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فى البداية يؤكد الدكتور سيد خليفة ، أن جميع المنتجات الزراعية آمنة تماما سواء خضراوات أو فاكهة ، والدليل على ذلك زيادة التصدير للخارج خاصة الموالح ، وثقة الدول بالمنتجات المصرية فى ظل جائحة كورونا .

وأشار "خليفة" فى تصريحات ل " صدى البلد" ، إلي أن الأقاويل التي انتشرت حول تسمم الفاكهة الصيفية مثل الخوخ والمشمش ماهى إلا شائعات من إعلام جماعة الإخوان الإرهابية بهدف تضليل المواطنين و سوء سمعة المنتجات المصرية .

وتابع قائلا :" فى مثل هذه الأيام من العام الماضى تم نشر شائعات أيضا بتسمم البطيخ ، وبعد ذلك تك اكتشاف أنه سليم ١٠٠% ولكن كان الهدف احتكاره أو ضرب موسمه".

وناشد " نقيب الزراعيين" بضرورة التصدى لتلك الشائعات لأنها قد تؤثر على سمعة المنتجات الزراعية المصرية داخليا وخارجيا ، كما طالب من المواطنين بعدم تصديق أى شائعات .
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