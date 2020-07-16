الأزمة تشتعل.. تفاصيل صراع رئيس الفاف ورابطة الأندية حول إلغاء الدورى الجزائرى

فشل الاتحاد الجزائرى لكرة القدم الفاف برئاسة خير الدين زطشى فى حسم مصير مسابقة الدورى المحلى واتخاذ قرار بإلغاء الموسم الكروى أو استكماله.

وقال بشير عابد خليل الصحفي فى جريدة الهداف الجزائرية فى تصريحات خاصة لصدى البلد: " الاتحاد الجزائرى لم يستطع اتخاذ أى قرار فى اجتماع أمس الأربعاء سواء بالإلغاء أو الاستكمال وقام بدعوة الأندية إلى عقد جمعية عامة استثنائية من أجل التصويت على الخيار الخاص بإلغاء الدورى المحلى أو الاستكمال للمسابقة المحلية".





أضاف: "يعود فشل مسؤولى الفاف فى اتخاذ أى قرار الى الصراع الدائر بين خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائرى وعبدالكريم مدوار رئيس رابطة الأندية الجزائرية".





لفت إلى أن خير الدين زطشي يرغب فى استكمال الدورى المحلى والتعايش مع تداعيات فيروس كورونا فيما يرفض عبدالكريم مدوار رئيس الرابطة عودة المسابقة المحلية ومعه غالبية الأندية المشاركة فى البطولة".

أشار بشير عابد خليل إلى أن الاتجاه الكبير السائد يتمثل فى الغاء الدورى الجزائرى الموسم الحالى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد وإلغاء جميع النتائج واعتبار الموسم الرياضى كأن لم يكن.





شدد على أنه فى حالة إلغاء الدورى لن يتم تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية ويعتبر الموسم كأن لم يكن من دون تتويج بطل للمسابقة المحلية.



