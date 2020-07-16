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أسعار الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل 191 ريالا سعوديا.. 18 بـ 160 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا في الكويت

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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أحمد علام
يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي أسعار الذهب في الخليج، اليوم، الخميس الموافق 16- 7- 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار.



- سجل جرام عيار 21 في السعودية 191.14 ريال سعودي

- في الإمارات الجرام عيار 18 سجل 160.56 درهم إماراتي

- الذهب في الكويت سجل الجرام عيار 24 منه 17.93دينار كويتي


سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.




وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (218.44 ريال سعودي) أي ما يعادل (58.24 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (200.24 ريال سعودي) أي ما يعادل (53,39  دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (191.14 ريال سعودي) أي ما يعادل (50.96 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (163.83 ريال سعودي) أي ما يعادل (43,68 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (127.43  ريال سعودي) أي ما يعادل (33.97 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (109.22 ريال سعودي) أي ما يعادل (29.12 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,794  ريال سعودي) أي ما يعادل 1.811دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,529  ريال سعودي) أي ما يعادل (407.70  دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (218,443 ريال سعودي) أي ما يعادل (58.241دولار أمريكي)




يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم:


وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (214.07 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (58.28 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (196.24 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (53.43 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (187.32درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 51.00 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (160.56 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (43.71 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (124.88 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (34.00دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (107.04 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (29.14 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,658 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,813 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,499  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (407.99 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (214,074  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (58,283 دولار أمريكي)



الذهب في الكويت
  
وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر اوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.


وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي.


أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.93  دينار كويتي) أي ما يعادل (58.28 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (16.43 دينار كويتي) أي ما يعادل (53.43 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.69 دينار كويتي) أي ما يعادل (51.00 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (13.45 دينار كويتي) أي ما يعادل (43.71 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14( 10.46 دينار كويتي) أي ما يعادل (34.00 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.96 دينار كويتي) أي ما يعادل (29.14 دولار أمريكي) 

أسعار الجنيه الذهب 125.49 دينار كويتي  أي ما يعادل 407.99 دولار أمريكي 

أسعار أوقية الذهب 557.52 دينار كويتي أي ما يعادل 1.813 دولار أمريكي 

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