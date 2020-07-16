AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علي السيد: تراجع إثيوبيا عن تصريحتها أفقدها مصدقيتها أمام العالم

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:42 م
الصحفي علي السيد
الصحفي علي السيد
Advertisements
نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي، علي السيد ، مدير تحرير جريدة الأهرام ، إن هناك روابط تجمع بين أزمتى سد النهضة وليبيا، مؤكدا أن إثيوبيا تستغل تصاعد الأزمة الليبية، والأوضاع المحيطة بمصر ، منذ ثورة يناير، في بناء سد النهضة.

وأضاف علي السيد، عبر "سكايب" ، لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن إثيوبيا أستغلت ، الأوضاع المشتعلة، في ليبيا، في إصدار تلك التصريحات الرسمية، عن بدأ ملء السد، ومن ثم التراجع عنها فورا، بعد الرد المصري القوي.

وأشار "السيد" ، إلى أن تراجع إثيوبيا ، جاء بعد الموقف المصري والموقف السوداني القوي، متابعا "إثيوبيا ضربت مصدقيتها في مقتل ، وظهرت أمام العالم أنها دولة مرتبكة لا تحترم القانون" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لممارسة أثيوبيا فرض الهيمنة على منابع النيل.. فيديو

التفاصيل الكاملة لاجتماع سد النهضة.. وأهم نقطة ناقشتها مصر وإثيوبيا والسودان

صباح البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح .. فيديو

نقاط خلافية جوهرية.. محمد السباعى: إثيوبيا ليس لديها رغبة فى التوافق بشأن سد النهضة

تحدث عن هدم سد النهضة .. آبي أحمد يخشى سيناريو سوريا وليبيا

عماد الدين حسين: الوضع السياسى داخل إثيوبيا هش وفكرة القبائل والأقاليم هى المسيطرة.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور والأخير يرد.. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار عقب توقيعه للزمالك

مكافحة الإخلال بالامتحانات.. النواب يقر 9 قوانين نهائيا الأسبوع المقبل

تمد الجسم بفيتامين د .. هاني الناظر يوضح أفضل فترات اليوم للتعرض للشمس

هل يجوز لرجل ارتداء السلسلة والأنسيال ؟

مجلس قبائل ليبيا يدعو مصر لوقف العدوان التركي ويطالب بتدريب وتسليح شبابهم

اليوم.. الكاف يعلن البلد المستضيف لـ مباريات دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور