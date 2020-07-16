علي السيد: تراجع إثيوبيا عن تصريحتها أفقدها مصدقيتها أمام العالم

قال الكاتب الصحفي، علي السيد ، مدير تحرير جريدة الأهرام ، إن هناك روابط تجمع بين أزمتى سد النهضة وليبيا، مؤكدا أن إثيوبيا تستغل تصاعد الأزمة الليبية، والأوضاع المحيطة بمصر ، منذ ثورة يناير، في بناء سد النهضة.





وأضاف علي السيد، عبر "سكايب" ، لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن إثيوبيا أستغلت ، الأوضاع المشتعلة، في ليبيا ، في إصدار تلك التصريحات الرسمية، عن بدأ ملء السد، ومن ثم التراجع عنها فورا، بعد الرد المصري القوي.





وأشار "السيد" ، إلى أن تراجع إثيوبيا ، جاء بعد الموقف المصري والموقف السوداني القوي، متابعا "إثيوبيا ضربت مصدقيتها في مقتل ، وظهرت أمام العالم أنها دولة مرتبكة لا تحترم القانون" .