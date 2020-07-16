اعتذار وزير الري الإثيوبي عن تصريحات بدء ملء خزان سد النهضة يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة الخميس، ومنها:
صدى البلد
الرئاسة: تنسيق مصرى فرنسي مشترك لدعم جهود تسوية الأزمة الليبية
الأهرام
وزير الدفاع يلتقى قائد القيادة المركزية الامريكية
القاهرة تستقبل وفد القبائل الليبية لمناقشة تداعيات الازمة الليبية
اليوم السابع
وزير الرى الإثيوبي يعتذر عن تصريحات بدء ملء خزان سد النهضة
صدى البلد
الرجل الاخضر يقتحم مدينة الانتاج الاعلامى بسلاح أبيض ومصرعه فى مطاردة مع الشرطة
المصرى اليوم
الوطنية للانتخابات: 569 مرشحًا تقدموا بأوراق ترشحهم للشيوخ في 5 أيام
الوطن
الأعلى للجامعات يناقش تنسيق العام الدراسي الجديد الثلاثاء