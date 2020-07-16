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محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل شاطئ سيدي بشر المجاني.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:33 م
محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
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ريهام فيكتور
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه عند توليه مسئولية المحافظة فوجئ أنه لا يوجد شاطئ بالمحافظة بدون تذكرة دخول، بحيث تبدأ أسعارها من 5 جنيهات وحتى 25 جنيها، وهو ما كان يمثل مشكلة لبعض الأسر البسيطة.


وأضاف "الشريف"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أنه خصص شاطئا بطول 230 مترا في منطقة سيدي بشر، ليكون الدخول إليه مجانا.


وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المواطن سيجد عند دخوله الشاطئ شمسية وكراسي في انتظاره، لافتا إلى أن قوات الإنقاذ منتشرة بشاطئ سيدي بشر.


وتابع: "الشاطئ ده هدية لأهالي الإسكندرية والمترددين على المحافظة"، منوها إلى أنه سيكون هناك شواطئ مجانية أخرى خلال الفترة المقبلة.


وأكد محافظ الإسكندرية، أنه سيتم وضع قيود لمنع الدخول والخروج ومنع التسلل إلى الشاطئ خلال الفترة القادمة، إلى جانب اللجان المشتركة والدوريات على مدار الـ 24 ساعة.
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