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محافظ الإسكندرية: إنشاء سور حديدي لمنع التسلل إلى شاطئ النخيل.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:03 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
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ريهام فيكتور
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إن النخيل كان من أكثر الشواطئ المميزة منذ 20 عاما، لافتا الى أن هناك حالة من الإهمال خلال الفترة الماضية تسببت فى وجود عدد كبير كل عام من الغرقى .

واضاف "الشريف"، خلال حواره ببرنامج ، " صباح االخير يا مصر " ، المذاع على " القناة الأولى المصرية"، أنه وصل عدد الغرقى بشاطئ النخيل بأحد الاعوام لـ 16 غريقا، منوها الى انه فى ضوء قرارات مجلس الوزراء قمنا بإغلاق كافة الشواطئ ومع ذلك فوجئنا بوجود 11 غريقا فى ساعه واحدة.

واشار محافظ الاسكندرية ، الى اننا قمنا بالمشاركة مع قوات الانقاذ النهرى والبحرى ووجدنا 10 جثامين ، ولم يتبق سوى جثمان صبى واحد يبلغ 13 عاما.

وتابع محافظ الاسكندرية ، سنعمل على وضع سور حديدى أو شفاف على الكيلو 800 متر ، حتى نتحكم فى فكرة التسلل الى الشاطئ .

واكد محافظ الاسكندرية، أننا سنضع قيود لمنع الدخول والخروج للشاطئ ولمنع التسلل الى الشاطئ خلال الفترة القادمة ، الى جانب اللجان المشتركة والدوريات على مدار الـ 24 ساعة .
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