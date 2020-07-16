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برلمان

برلماني: «الشريف» أول محافظ في تاريخ الإسكندرية يواجه مشكلات شاطئ الموت بأسلوب علمي

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:06 م
النائب محمد الكورانى
النائب محمد الكورانى
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فريدة محمد
أكد النائب السكندرى بمجلس النواب محمد الكورانى، علي أهمية تصريحات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التى أكد فيها أن "النخيل" من الشواطئ الخطرة حيث شهد من قبل 15 غريقًا في يوم واحد وأنه سيتم إنشاء سور بطول الشاطئ كله 1800 متر للتحكم في عملية الدخول والخروج.

وأعلن "الكورانى" تأييده التام لهذا التوجه من اللواء محمد الشريف لمواجهة شاطئ الموت، مؤكدا أن محافظ الإسكندرية الحالى هو أول محافظ يفكر بهذا الأسلوب العلمى لإنقاذ المواطنين من الموت.

ووجّه النائب محمد الكورانى التحية والتقدير للواء محمد الشريف، مؤكدا أنه من أنجح المحافظين الذين تولوا هذا المنصب داخل محافظة الإسكندرية لأنه يواجه جميع المشكلات والأزمات داخل الاسكندرية بأسلوب علمى وبأفكار من خارج الصندوق، مطالبا من جامعة الاسكندرية وحماية الشواطئ بتشكيل لجنة هندسية لدراسة مخاطر شاطئ النخيل ووضع تصور يكفل وجود شاطئ يكون بعيدًا عن الأمواج المرتفعة والدوامات حتى لا تتكرر الحوادث داخل شاطئ النخيل.
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