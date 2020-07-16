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محافظات

تفاصيل مبادرة«نحو مجتمعات آمنة ضد كورونا» للهيئة الإنجيلية للصحة ببني سويف

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:28 م
نحو مجتمعات آمنة
نحو مجتمعات آمنة ضد كورونا" مبادرة الهيئة الإنجيلية للصحة
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محمد عبدالحليم
أناب محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم  بلال حبش نائب المحافظ لحضور فعاليات تسليم حزمة من الدعم العينى للمنظومة الصحية المقدمة من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية،ضمن مبادرة«مع بعض هنعدي الصعب»والتي ينفذها منتدى حوار الثقافات بوحدة الحوار بالهيئة،بالتعاون مع بيت العائلة المصرية فرع ببا، بهدف تعزيز وتأكيد قيم  المواطنة والتضامن الاجتماعي والإنسانس وقت الأزمات بالشراكة مع بيت العائلة المصرية،لتقديم نموذج للتضامن في مواجهة الأزمات. 

من جانبه نقل"حبش"نائب المحافظ شكر وتقدير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للهيئة القبطية الإنجيلية، وأعضاء بيت العائلة المصرية فرع ببا بالمحافظة، على هذه المبادرة الطيبة،مشيرا إلى الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم خطة المحافظة التنموية في مختلف المجالات،التي يشرف عليها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وتعتبر المشاركة المجتمعية من الركائز الأساسية لدعم مشروعاتها بما بعود بالنفع على صالح المجتمع ككل،لاسيما في القطاعات الحيوية مثل :الصحة والصرف الصحي والتعليم ودعم المشروعات الصغيرة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية. 


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حيث شملت المساعدات المقدمة من الهيئة حزمة من المستلزمات الطبية من الأدوية والمطهرات والماسكات والبدل الواقية والجوانتات والكحول وجاون،لتعزيز المنظومة الصحية في مجابهة الفيروس،وذلك في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة من قبل الهيئة في العديد من  المجالات، وفي إطار دعم خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا

حضر التسليم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وزارة الصحة، 

وإحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن، الشيخ حسن عبد الرسول،أمين عام بيت العائلة فرع ببا،ونيرمين محمود مقررة  فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، والقس نجاح كريم  راعي الكنيسة الإنجيلية ببا وأمين صندوق بيت العائلة، بحضور قيادات الهيئة  ناصر صادق، مدير مكتب الهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة المنيا  ومدير مقرات التدريب بالهيئة،وهبة يسري،مدير البرامج بوحدة الحوار، وسوزان صديقي، مدير المواقع التنموية بالصعيد.  


من ناحيته قال ناصر صادق مدير الهيئه الإنجيلية بالمنيا ومدير مقرات التدريب بالهيئة  إن المبادرات تتم  لدعم الطواقم الطبيه ببني سويف ومبادرات لدعم الفقراء بمواد ومطهرات ومسكات  ومنها  33  بدله واقيه  2500 ماسكات  ٧٦٠٠ جوانتى  جاون ٣٨٠ ، ١٣٣  زجاجه كحول ٧٠٪؜، ١٤٦ قطعه صابون مطهر، ٨٦٠ لتر كلور، ٢٠٠ زجاجه كحول ، ١٤٦٠ ماسك،  ونشرات توعيه بالوقاية. 
تفاصيل مبادرة«نحو مجتمعات آمنة ضد كورونا» للهيئة الإنجيلية للصحة ببني سويف
تفاصيل مبادرة«نحو مجتمعات آمنة ضد كورونا» للهيئة الإنجيلية للصحة ببني سويف
تفاصيل مبادرة«نحو مجتمعات آمنة ضد كورونا» للهيئة الإنجيلية للصحة ببني سويف
تفاصيل مبادرة«نحو مجتمعات آمنة ضد كورونا» للهيئة الإنجيلية للصحة ببني سويف
تفاصيل مبادرة«نحو مجتمعات آمنة ضد كورونا» للهيئة الإنجيلية للصحة ببني سويف
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