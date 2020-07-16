صابرين توجه رسالة دعم للرئيس والجيش المصري

وجهت الفنانة صابرين الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري في معركتهم ضد ما يهدد أمن وسلامة مصر.





ونشرت صابرين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لحمدي ممسكا علم مصر وعلقت قائلة "اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها اللهم امين واحفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي".





يذكر أن أحدث أعمال صابرين الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي من إخراج وائل إحسان.







