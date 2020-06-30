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فن

يا كسوفي.. رد فعل صابرين على نشر وفاء الكيلاني فيديو لها من طفولتها

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:57 ص
صابرين
صابرين
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مصطفى كرم

نشر الاعلامية وفاء الكيلاني فيديو قديم للفنانة صابرين في طفولتها خلال استضافتها في احد البرامج التلفزيونية القديمة وهي تغني " لولا الملامه".

وعلقت وفاء الكيلاني على الفيديو الي نشرته عبر تويتر قائلة "‏‎#صابرين على الفرفره من يومك زي العسل".

وردت صابرين عليها في تغريده قائلة "‏ياحبيبتي وحشتيني جدااااا انتي اللي طول عمرك قمررررررر شفتيني وانا بفرفر ياكسوووفي".

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وشاركت صابرين، مؤخرا في بطولة مسلسل ليالينا 80 الذي كان يتسم بأنه ضمن سياق درامى هادئ سلس وبعيد عن أى صخب .

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