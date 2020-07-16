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ديني

اعتقال شاب إسباني بتهمة الترويج لـ "داعش" بألعاب الفيديو.. ومرصد الأزهر يعلق

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:02 م
اعتقال شاب إسباني
اعتقال شاب إسباني بتهمة الترويج لـ "داعش" بألعاب الفيديو
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محمد شحتة
ألقت الشرطة الإسبانية اليوم القبض على شاب لتورطه في الترويج لأفكار تنظيم داعش عبر منصات ألعاب الفيديو في بلدية "سان بيسنتي دل راسبيج" التابعة لمدينة "أليكانتي" في إسبانيا، في إطار ملاحقة إسبانيا للعناصر المتطرفة، وخصوصًا تلك التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.


وأكدت الشرطة أن المتهم كان يقوم بالدعاية والترويج لتنظيم داعش عبر منصات ألعاب الفيديو ليستقطب أكبر عدد ممكن من صغار السن والقصّر، وأنه على دراية بالتدابير الأمنية، وبالتالي كان يستخدم قنوات خفية للاتصال، بما يضمن عدم الكشف عن هويته.


وكان مرصد الأزهر حذر في تقارير سابقة من استغلال ألعاب الفيديو لتجنيد الشباب والقصّر، داعيًا إلى تفعيل دور الأسرة في الرقابة والمتابعة المستمرة لحماية الأبناء من الوقوع في براثن تلك الجماعات.


وشدد المرصد على أنها تستغل افتقار الأطفال إلى الخبرة التي تمكنهم من التمييز بين الخبيث والطيب، لتدس لهم الأفكار المسمومة في هذه الألعاب المحببة إليهم.
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