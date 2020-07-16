في جولة مفاجئة.. إحالة 72 عاملا بالوحدات الصحية للتحقيق بسوهاج

وقال أحمد البدري، رئيس مدينة جهينة في بيان أصدره اليوم، انه بناء علي تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمرور ومتابعة سير العمل والتأكد من مدي انضباط العاملين بالمصالح الحكومية تم تكليف رؤساء الوحدات القروية، وإدارة التفتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية بالمرور والمتابعة الدقيقة للعاملين بالمصالح الحكومية بدائرة المركز.





وتم المرور علي الوحدة الصحية الشمالية بقرية جهينة الشرقية، والوحدة الصحية بمباني عنيبس، والوحدة الصحية بقرية الحرافشة، والوحدة الصحية بنزه الهيش التابعة لقرية عنيبس.





وأسفر المرور عن إحالة 72 من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق لغيابهم عن العمل بدون عذر قانوني.





ووجه رئيس المدينة النواب، رؤساء الوحدات القروية بالمرور الدوري والمفاجئ على كافة المصالح الحكومية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز .





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