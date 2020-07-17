7.4 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع المنقضي

البورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.929 مليار جنيه. وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وتراجع رأس المال السوقى لـبنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.929 مليار جنيه.





وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 10441 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 1743 نقطة.







