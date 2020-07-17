AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

7.4 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع المنقضي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نحو 7.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2468 مليون ورقة منفذة على 217 ألف عملية.


استحوذت الأسهم على 83.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.62% خلال الأسبوع.


وخسر رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة  خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نحو 21.9 مليار جنيه مسجلًا  مستوى 574.9 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.66% مقارنة بـ596.8 مليار جنيه بداية الأسبوع.


وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وتراجع رأس المال السوقى لـ البورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.929 مليار جنيه.

 
وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 10441 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 1743 نقطة.


وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 1425 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2202 نقطة.


كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 12160 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4003 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة.. البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء

1.3 مليار جنيه إجمالي قيمة تداولات البورصة اليوم

البورصة تربح 5.2 مليار جنيه خلال أسبوع

تراجع مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات نهاية الاسبوع بخسائر 6 مليارات جنيه

ترشيحاتنا

تاج الدين: مازلنا نتواصل دوليا لمعرفة اللقاحات الأكثر إفادة لمواجهة كورونا

التعليم تكلف مصححي كيمياء الثانوية العامة بالتدقيق فى المعادلات لحصول الطالب على درجته كاملة

3 لاعبين كانوا عمود زيدان الفقري من أجل حسم لقب ريال مدريد الدوري الإسباني

المسماري: كلمات الرئيس السيسي تحولت إلى أفعال على الأرض

بسام راضى: القوات المسلحة دمرت 10 آلاف سيارة على الحدود مع ليبيا خلال 6 سنوات

صور قُبلة البطل لزوجته.. زوج سلاف فواخرجي يرد على المنتقدين

AdvertisementS

خبير أوبئة يكشف سر تراجع وإصابات ووفيات فيروس كورونا فى مصر

مصطفى الفقي يعلن مفاجأة: سد النهضة مبني على أراض تابعة لـ مملكة مصر

القصة الكاملة لـ الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. أصاب ضابط وأمين شرطة بقطع في الأوتار.. وهتف: الله أكبر

الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد لهجوم على سرت

وفاة ابنة الراحل شفيق نور الدين

مصر للطيران: إجراء اختبار PCR قبل السفر إلى أبوظبي وبودابست

المسماري: كلمات الرئيس السيسي تحولت إلى أفعال على الأرض

الرقابة الإدارية: سقوط مسئولين بالتعليم في القليوبية برشوة ١.٤ مليون جنيه

كهربا يخرج من حسابات الأهلي إجباريًا.. وفايلر يمنح الفرصة لـ صالح جمعة

سنخرج أمام نابولي في دوري الأبطال.. تصريح غاضب من ميسي بعد خسارة الدوري الإسباني

العناية الإلهية أنقذت الركاب.. لحظة تفحم سيارة أجرة فى شارع العشرين بالجيزة.. فيديو

نائب وزير خارجية سابق: الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة محير ومتخبط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز

في أوج ثقتها وقوتها.. خبيرة لغة جسد تحلل شخصية ميجان ماركل في أحدث ظهور لها

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد