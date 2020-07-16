متحدث الكهرباء: اللى هيستهلك أكثر من 650 كيلو في الشهر هيطلع برا الدعم

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تجاوز المواطنين استهلاكهم من الكهرباء لـ650 كيلو وات شهريًا سوف يخرجهم من الدعم.









وتابع "حمزة "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية :"اللى هيستهلك أكثر من 650 كيلو فى الشهر هطلع برا الدعم".









وأوضح ، أن من يستهلك 650 كيلو وات شهريًا يظل يحصل على الدعم، ولكن إن تجاوزها بـ"كيلو وات واحد"، لن يحصل على الدعم، وتابع:"أن كانت الفاتورة 651 كيلو وات ستزيد الفاتورة 150 جنيه".









ونصح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين بمتابعة استهلاكهم من الكهرباء من خلال العداد، والوقوف على الأجهزة التى تستهلك أكثر والعمل على قلة استخدامها من أجل عدم تجاوز حد الدعم فى الاستهلاك.