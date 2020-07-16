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رياضة

كهربا يخرج من حسابات الأهلي إجباريًا.. وفايلر يمنح الفرصة لـ صالح جمعة

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:16 م
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلى، تأكد خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن هذا يرجع بسبب قرار إيقاف اللاعب لمدة 10 مباريات بعد تصرفه في مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك فى فبراير الماضي.

وأضاف أن كهربا يتبقي له 8 مباريات في عقوبة الإيقاف، فضلا إلى أن فرصة كهربا في المشاركة خلال مباريات إفريقيا ستكون صعبة في ظل عدم مشاركته محليًا". 

في سياق آخر، أكد عمر ربيع ياسين أن فايلر قرر منح الفرصة لصالح جمعة في المباريات المقبلة، بعد التزامه في التدريبات منذ العودة عقب فترة توقف بسبب فيروس كورونا.

وأتم: "بداية فرص صالح جمعة ستكون في اللقاء الودي أمام سموحة الخميس المقبل".
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