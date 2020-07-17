يوميات رجل يركض.. على طاولة ورشة الزيتون.. الإثنين

يحلّ الروائي الشاب فريد عبد العظيم في السابعة من مساء الإثنين المقبل بضيافة ورشة الزيتون الأدبية في لقاء حول روايته "يوميات رجل يركض" الصادرة مؤخرا عن دار منشورات إيبيدي للنشر.





تدير اللقاء الروائية أماني الشرقاوي ويناقشها القاصة الدكتورة فاطمة الصعيدي والروائي الدكتور محمد إبراهيم طه.





تتناول الرواية موضوع السلطة المطلقة ومدى تأثيرها على المجتمع من خلال تسخير أدوات مختلفة من ترهيب وترغيب واستخدام الإعلام الموجه، كما تشير إلى مشكلة الأقليات وكيفية تعامل المجتمع معها ومحاولة تقديم صورة غير نمطية أو نموذجية لجميع الأطراف ويتم ربط كل هذه الخيوط من خلال لعبة شعبية وهي كرة القدم وتأثيرها في حياة الفرد والمجتمع.





نشر فريد عبد العظيم العديد من القصص القصيرة في الصحف والمواقع الاليكترونية، وفاز بالمركز الأول في مسابقة مجموعة من وحي القلم الأدبية للقصة القصيرة لعام 2016.





شارك في ورشة الرواية الأولى التي نظمتها الدار المصرية اللبنانية 2017 ووصلت مسودة عُملة إلى القائمة القصيرة كان ضمن المتأهلين للمشاركة في مشروع دعم المواهب في مجال الكتابة بإقليم شمال أفريقيا الشرق الأدنى 2018 ضمن مشروع قصص القاهرة القصيرة٬ الذي نظمه معهد جوته بالتعاون مع مؤسسة بنك التعمير الألماني KfW.



