اختار مايناسبك.. نتائج مذهلة لوصفات تخلصك من الكرش نهائيا

فقدان الوزن يتطلب جهدًا ؛ وكما يتفق الكثيرون ، فقد يكون فقدان دهون البطن أكثر صعوبة. ومجموعة من الأسباب هي المسؤولة عنه. د. الشيخة مهاجان ، أخصائية التغذية الشاملة ومؤسس Diet Podium تحددها على أنها عسر الهضم والاختلال الهرموني وأسلوب الحياة المستقر. "يحدث الانتفاخ والإمساك المزمن بسبب عسر الهضم ويمكن معالجته عن طريق إدراج الألياف والزنجبيل في نظامك الغذائي. وقالت أثناء حديثها مع indianexpress.com: "من المهم أيضًا شرب الكثير من الماء". طريقة أخرى للمساعدة في تسطيح البطن هي شرب مياه الجيرا والماء. "انقعهم في الليل وشرب الماء في صباح اليوم التالي" ، تشاركها.





بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نمط حياة غير مستقر ، من الضروري مراقبة الكربوهيدرات. يقترح مهاجان بدء اليوم بدهن جيد مثل اللوز والجوز. يمكن للمرء أيضًا اختيار الشاي الأخضر وتناول نصف ملعقة من السمن قبل ذلك.





في حالة عدم التوازن الهرموني ، فإن تناول التوت ، يمكن أن يكون الأفوكادو مفيدًا. "الكورتيزول هو هرمون الإجهاد الذي يعطل الوظائف الطبيعية للهرمونات الأخرى. يسبب اختلال التوازن في اللبتين والجريلين مما يؤدي إلى ارتفاع الجوع ، مما يزيد إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها. كما أنه يسبب مشاكل في القلب وعدم توازن الأنسولين مما يجعل الجسم يودع الدهون في البطن. الأطعمة مثل التوت والأفوكادو والمكسرات واللبن والكمثرى والبابايا تساعد على خفض مستويات الكورتيزول.









يساعد البيض في تقليل الشهية لأنه يبقيك ممتلئًا لفترة طويلة. يمكن للمرء استبدال النظام الغذائي الثقيل القائم على الكربوهيدرات بهذا. كما أنها تساعد في الحفاظ على التمثيل الغذائي مرتفعًا.





المكسرات

يمكن أن تكون جميع أنواع المكسرات فعالة للغاية في تقليل دهون البطن. نظرًا لمحتواها من أوميغا 3 ، فإنها تساعد في شد البطن. لديهم أيضا خصائص مضادة للالتهابات.





الزبادي





مثل اللبن ، يساعد الزبادي أيضًا في تقليل الشهية. لهذا السبب ، ينصح باستهلاكها بانتظام. يشير تقرير في شبكة سي بي إس نيوز إلى أن الزبادي يساعد في نمو بكتيريا الأمعاء ، وبالتالي تقليل الانتفاخ.





الحمضيات

تساعد الحمضيات في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك ، وفيتامين ج يساعد في تحسين صحة بشرتك