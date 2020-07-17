وفاة مصمم داتسون 240Z الأسطورية

فارق الحياة العبقري يوشيهيكو ماتسو مصمم سيارة داتسونZ240 الأسطورية عن عمر يناهر 86 عام ولكنه ترك خلفه إرثا لن ينسى في تاريخ صناعة السيارات.



ومن المعروف أن يوشيهيكو ماتسو منذ شبابه في مجال تصميم السيارات وقام في الثلاثينات من عمره بإنتاج سيارة أسطورية بالإضافة إلى سلسلة من سيارات Z والتي صنعت ثروة وشهرة شركة نيسان في امريكا .



ونبغ يوشيهيكو ماتسو منذ شبابه في مجال تصميم السيارات وقام في الثلاثينيات من عمره بإنتاج سيارة أسطورية بالإضافة إلى سلسلة من سيارات Z الأخرى والتي صنعت ثروة وشهرة شركة نيسان في الولايات المتحدة الأمريكية.



كما اعتبرت هذه السيارة حينها ارتقاء مهم بمستوى الشركة لتعتبر بديل مميز للسيارات الرياضية الأوروبية بسبب أسعارها التنافسية .



وكان لهذا الرجل دورا في تصميم هذه السيارة وعائلة Z بالكامل أيضا وذلك شيئا فشيئا مع اتخاذه الكثير من القرارات الفردية المهمة حتى أنه قام ببعض اختبارات القيادة لهذه السيارات بنفسه ليتأكد من أدائها وتحقيقها للتخيل الكامل الذي كان في رأسه .



وتعتبر سيارة ماتسو أحدث ثروة كبيرة لنيسان في الولايات المتحدة وساعدت على أن تصبح جملة "صنع في اليابان" ذات مردود إيجابي أكبر هناك.



