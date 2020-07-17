أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الجمعة 17 يوليو 2020

أسعار الذهب الإمارات

ننشرخلال تعاملات اليوم الجمعة 17 -7-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، 187.32 درهم.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.





سعر الذهب في الإمارات:





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يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.







أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة وفيما يلي نستعرضاليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (214.07 درهم إماراتي) أي ما يعادل (58.28 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (196.24 درهم إماراتي) أي ما يعادل (53.43 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (187.32 درهم إماراتي) أي ما يعادل (51.00 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (160.56 درهم إماراتي) أي ما يعادل (43.71 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (124.88 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (34.00 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (107.04 درهم إماراتي) أي ما يعادل (29.14 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,658 درهم إماراتي) أي ما يعادل (1,813 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,499 درهم إماراتي) أي ما يعادل (407.99 دولار أمريكي)



