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توك شو

باستخدام القاذفات.. تدريبات روسية تكتيكية بمقاطعة مورمانسك.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:06 ص
طائرة حربية روسية
طائرة حربية روسية
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إجراء قاذفات روسية استراتيجية من طراز "تو-22 إم 3" تدريبات تكتيكية في مقاطعة مورمانسك شمالي البلاد، انطوت على تنفيذ دوريات فوق مياه بحر بارينتس وإطلاق صواريخ على أهداف محددة.

أجرت منظومات صواريخ الدفاع الجوى الروسي "إس-400" (تريؤومف) بنجاح تدريبات في ميدان تدريب في منطقة أستراخان بالمنطقة العسكرية الروسية الجنوبية تحاكي تدمير ثمانية أهداف عالية السرعة والمناورة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أن أفراد تشكيل الدفاع الجوي التابع لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية نفذوا تدريبات في ميدان "كابوستين يار" في منطقة أستراخان باستخدام منظومات صواريخ "إس-400 تريؤومف".

وأضاف البيان أن صواريخ " إس ــ 400" نجحت في اسقاط 8 صواريخ عبارة عن أهداف عالية السرعة كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة وهي من طراز "كابان" و"بيكاس" و" أرمافير ".


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