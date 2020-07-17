جدو يكشف إصابة والدته بمرض السرطان

وكتب جدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :انا عمري مارديت علي حد بطريقة وحشة لكن ان في شخص قذر يشتم امي ويتريق عليها لا عمري ما هسيبه واقول عادي خصوصا ان في الوقت اللي بيشتمها فيه القذر ده كانت بتاخد اول جلسة علاج كيماوي عشان بتحارب مرض لعين السرطان وواثق انها ان شاء الله هتتغلب عليه ، ربنا يشفيكي يا أمي و يخليكي لنا .





وقام عدد من المتابعين ولاعبي كرة القدم والإعلاميين بالدعاء لوالدة جدو متمنين لها السلامة والمرور من الأزمة الحالية والانتصار علي المرض اللعين .



