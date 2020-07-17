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برلمان

تقليل أيام الدراسة.. برلمانية: المنظومة الحديثة لن تلغي التعليم المباشر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:06 م
امتحانات
امتحانات
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أحمد أيمن
أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على ضرورة تطبيق منظومة التعليم الحديثة خلال العام الدراسي الجديد للتعليم ما قبل الجامعي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالاعتماد على التعليم المدمج (المباشر مع الأونلاين)، واستمرار منصات التعليم التي أطلقتها الوزراة وأهمها بنك المعرفة المصري، مشيرة إلى أن المنظومة الحديثة لن تلغي التعليم المباشر.

وعددت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، فوائد التعليم أونلاين، ومنها إكساب الطالب المهارات التكنولوجية الحديثة التي تؤهله فيما بعد لسوق العمل، الجمع بين وسائل التعليم التقليدية والتقنية، فضلا عن القضاء على ظاهرة تكدس الطلاب بالمدارس، وإتاحة مناخ هادئ يمكن الطالب من الاستيعاب والفهم.  


واقترحت تقليل أيام الدراسة بالمدارس لتصبح يومين فقط كحد أقصى بجانب تقليل الكثافة بالفصول عن طريق تقسم كل صف إلى 3 مجموعات قليلة الأعداد بحسب كثافة كل مدرسة، كل مجموعة تحضر يومان فقط وباقي الاسبوع يتم الاعتماد على التعليم الالكتروني او التعليم عن بعد، على أن تكون الامتحانات إلكترونية بدلا من الأبحاث.

وأضافت أن المقترح السابق وغيره من المقترحات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، تحتاج إلى معرفة إمكانيات واستراتيجية الوزارة في تنفيذها، هل تسمح موازنة التعليم والبنية التحتية بالمدارس وعقلية الطلاب خاصة المرحلة الابتدائية تسمح بتنفيذ نظام التعليم المدمج والامتحانات الالكترونية؟ وهو ما سيجيب عنه الدكتور طارق شوقي بعرض خطة متكاملة بشأن العام الدراسي الجديد.

وكان قد ترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).
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