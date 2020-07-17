5 ملايين دولار قيمة عقد حمزة المثلوثي مع نادي الزمالك لمدة 3 سنوات

كشفت صحيفة الشروق التونسية قيمه عقد حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي بعد انضمامه الي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .





وأضافت الصحيفة في عددها الورقي الصادر اليوم أن قيمة العقد بلغت 5 مليارات سنتيم مغربى، أى ما يوازى 5 ملايين دولار بعقد ممتدد الي 3 سنوات داخل القلعة البيضاء .





وأكملت الصحيفة ان الزمالك حصل بشكل رسمي علي توقيع اللاعب الذي وصل الي القاهرة خلال الايام الماضية وسيكون متاحا للتدريبات الجماعية برفقة الفريق خلال الفترة المقبلة .



