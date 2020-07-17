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رياضة

5 ملايين دولار قيمة عقد حمزة المثلوثي مع نادي الزمالك لمدة 3 سنوات

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:36 م
المثلوثي
المثلوثي
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عبدالله هشام
كشفت صحيفة الشروق التونسية قيمه عقد حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي بعد انضمامه الي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة . 

وأضافت الصحيفة في عددها الورقي الصادر اليوم أن قيمة العقد بلغت 5 مليارات سنتيم مغربى، أى ما يوازى 5 ملايين دولار بعقد ممتدد الي 3 سنوات داخل القلعة البيضاء . 

وأكملت الصحيفة ان الزمالك حصل بشكل رسمي علي توقيع اللاعب الذي وصل الي القاهرة خلال الايام الماضية وسيكون متاحا للتدريبات الجماعية برفقة الفريق خلال الفترة المقبلة . 

ويستعد نادي الزمالك لإستئناف مسابقة الدورى المصري بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم عودة البطولة يوم 6 اغسطس المقبل بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 
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