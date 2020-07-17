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رياضة

لا تجديد للإعارة.. الأهلي يتمسك ببقاء المغربي أزارو في الموسم المقبل

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:55 م
وليد أزارو
وليد أزارو
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عبدالحكيم أبو علم
أعلنت إدارة النادي الأهلي، عن تمسكها بعودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي في نهاية الموسم بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي.

وكان الأهلي أعار أزارو إلى الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم ووافق على مد الإعارة حتى انتهاء المنافسات الكروية بالسعودية بعد أن توقفت بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في الفترة الماضية.

وقال مصدر بالنادي  إن وليد أزارو يرتبط بعقد يمتد لموسم أخر بخلاف الموسم الحالي.

وأضاف أن الأهلي يتمسك بعودة اللاعب لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في إجراء مفاوضات معه لتجديد تعاقده.

وأوضح أن المغربي أزارو مهاجم جيد ويمتلك قدرات فنية وبدنية رائعة ولا نية داخل الأهلي للتخلي عنه.
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