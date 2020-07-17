لا تجديد للإعارة.. الأهلي يتمسك ببقاء المغربي أزارو في الموسم المقبل

أعلنت إدارة النادي الأهلي، عن تمسكها بعودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي في نهاية الموسم بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي.





وكان الأهلي أعار أزارو إلى الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم ووافق على مد الإعارة حتى انتهاء المنافسات الكروية بالسعودية بعد أن توقفت بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في الفترة الماضية.





وقال مصدر بالنادي إن وليد أزارو يرتبط بعقد يمتد لموسم أخر بخلاف الموسم الحالي.





وأضاف أن الأهلي يتمسك بعودة اللاعب لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في إجراء مفاوضات معه لتجديد تعاقده.



