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توك شو

قبل مناورة القوقاز 2020.. اختبار مفاجئ لجاهزية الجيش الروسي.. شاهد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:01 م
بوتين
بوتين
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شيرين عادل

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو يرصد أمر الرئيس الروسي بوتين بإجراء اختبار مفاجئ لجاهزية الجيش الروسي .

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بإجراء اختبار مفاجئ لمدى جاهزية قوات الجيش، في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية.

وذكرت الوزارة، أنه من المقرر، أن يتم خلال ذلك، تقييم قدرة وحدات الجيش الروسي المتمركزة هناك، على ضمان الأمن في جنوب غرب البلاد، ومستوى الاستعداد لمناورات "القوقاز 2020" المقرر إجراؤها في سبتمبر.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في اجتماع مع الكادر القيادي في الوزارة، إن الاختبار سيشمل أكثر من 149 ألف شخص وأكثر من 26.8 ألف قطعة من المعدات الحربية.

وأضاف الوزير: "يتضمن الاختبار تنفيذ 56 تدريبا تكتيكيا للقوات. ويشارك فيه 35 ميدان رمي وتدريب، و 17 ميدان تدريب بحري في البحر الأسود وبحر قزوين. وبشكل إجمالي سيشمل الاختبار، 755 149 عسكريا و 820 26 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية و 414 من الطائرات و 106 سفن حربية وسفن الدعم".

وسيشمل الاختبار المفاجئ أيضا، وحدات الإنزال الجوي في المنطقة المركزية، ومشاة البحرية في أسطول الشمال وأسطول المحيط الهادئ.
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