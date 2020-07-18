جامعة عين شمس في أسبوع .. إنشاء مقر لمكتب التنسيق المركزي لأول مرة.. حصدت المركز الثانى والثامنة إفريقيًا في تصنيف Leiden لعام 2020

شملت جولة ا.د. محمود المتيني لجان الامتحانات واشاد بدقة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تم اتخاذها للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس.

كما تفقد اعمال التطوير لمدخل الكلية والنافورة و برجولات الطلاب الجديدة وشبكة الغاز وشبكة المياه والصرف الصحى والحريق والتى بلغت تكلفتها الإجمالية ٧ مليون جنيه وتعد احدى الانجازات فى تاريخ الكلية حيث أن الشبكات الموجودة قائمة منذ عام ١٩٦٣.

كما شملت الجولة مشتل الكلية بعد التطوير مشيدا بجهود إدارة الكلية التى تأتى فى اطار ريادة زراعة عين شمس والتى تعد بيت خبرة وطنية متميزة.

كما وجه بضرورة استمرار تطوير البنية الأساسية من رصف وخلافه بتكلفة تبلغ حوالى ٤ مليون جنيه.

أعلنت جامعة عين شمس مشاركتها في المشروع الوطني للقراءة، وهو مشروع ثقافي تنافسي مستدام يهدف إلى تشجيع جميع فئات المجتمع المصري للقراءة وجعلها ممارسة يومية لديهم، ومن بين هذه الفئات طلاب الجامعات والدراسات العليا.









ويصل مجموع المكافأة والجوائز بالمسابقة إلى 20 مليون جنيه للـ 4 أبعاد الخاصة بالمشروع.









وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس إن المشاركة تتم من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع عن طريق ملء استمارة بيانات وبشكل مجاني دون أي رسوم.













ودعا المتيني جموع طلاب مصر إلى المشاركة في المسابقة مؤكدًا أن جامعته ستقوم بنشر التوعية بأهميتها داخل الحرم الجامعي.

https://www.youtube.com/watch?v=9PZes0nEV-s













وتقوم فكرة المسابقة ومراحلها على ضرورة أن يقرأ كل متسابق 30 كتابًا باللغة العربية ويلخصها في الموقع الإلكتروني للمشروع، على أن تكون الكتب في 5 مجالات معرفية.









ويدخل المتسابق في منافسة مع أقرانه في عدد من التصفيات على مستوى كليته ثم جامعته ثم على مستوى الجمهورية.









أما عن مواعيد المنافسة، فقال رئيس جامعة عين شمس إن التسجيل مفتوح على الموقع الإلكتروني حتى تبدأ التصفيات الأولى في يناير 2021، وتنتهي جميع مراحل التصفيات نهاية شهر مارس 2021، ويقام حفل خاص لإعلان الفائزين وتكريمهم وتوزيع الجوائز.









ووفقا للموقع الرسمي للمشروع، فتم تخصيص الجوائز كما يأتي: الفائز الأول جائزته مليون جنيه، الفائز الثاني نصف مليون جنيه، الفائز الثالث ربع مليون جنيه، الفائز من الرابع حتى العاشر 100 ألف جنيه، علاوة على ميداليات وشهادات تقدير ورحلات ثقافية مدفوعة لأفضل مكتبات العالم تميزا.













وأوضح الدكتور المتيني أن المنافسة الخاصة بطلبة الجامعات تحت مسمـى "المدونة الماسية"، أحد أهم أبعاد المشـــروع الأربعة، ويختص بالتنافس بيـــن جميع طلبة جامعات جمهورية مصر العربيـــة؛ إذ يواصل طلاب الجامعات قراءة 30 كتابًا وتلخيصها على الموقع الإلكتروني للمشروع.









وتابع: ممـــا يجعلهم مؤهلين للتنافس مع زملائهم المشاركين على مستوى الكليات ثم الجامعات ثم الجمهورية وفق آليات ومعايير محـــددة، ويعد هذا البعد مكملا لمـــا تم تحقيقه في البعـــد الأول الخاص بطلاب المدارس، وضمانا لاستكمال المشــهد القرائي المصري واستدامته.









كما يختص البعد الثالث بالمعلمين والبعد الرابع بالمنافســــــة بين المؤسســــــات المجتمعية ومنها الجامعات لدعم أهـــداف المشـــروع الوطني للقراءة تحت مســــــمى "المؤسسة التنويرية" للحصول على المراكز الأولى الأكثر دعما لأهداف المشـــروع الوطني للقراءة.









ونوه رئيس جامعة عين شمس إلى أن هذا المبادرة ستساعد على اكتشاف مواهب وكفاءات جديدة.









تجدر الإشارة إلى أن المشروع الوطني للقراءة أعدته مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات وبفرعها الإقليمي في مصر وإفريقيا، وتنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والأزهر الشريف.









ولمزيد من البيان والتفصيل وللتسجيل يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني للمشروع عبر الرابط الآتي: