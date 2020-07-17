بيري محمد تكتب: مخالفات البناء بين الدولة والساكن

حضرتك في مبني مخالف ادفع ٢٥ ألف جنيه غرامة، حضرتك في مبني مخالف ادفع ٦٠ ألف جنيه غرامة مخالفة، حضرتك في مبني مخالف ادفع ٤٠ ألف جنيه غرامة، حضرتك أنا أخدت مخالف علشان اللي معايا مكملش المفروض المقاول يتحملهم، لا، لا، حضرتك.





ما بين هذا وذاك نجد لسان حال المواطن المصري، وكل من أخذ مبنى عقاري ووقعت عليه الغرامة، ويبقي التساؤل تلك الغرامة تقع على من الساكن أم الساكن والمقاول أم كلاهما وأيهما أصح؟

كل هذا حسمته الدولة بشروط وخطوات التصالح في مخالفات البناء وهي:





١- الذهاب للمركز النموذجى بالمحافظة لفتح ملف بصورة بطاقة المالك ومستندات الملكية.

٢ - وفى خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الملف يجب أن تستوفي باقي المستندات طبقا للمادة ٣ من القانون وهى:

١- أصول وصور ضوئية لمستندات الملكية.

٢- رسم هندسي ( معماري وإنشائي ) معتمد.

٣- تقديم شهادة بالسلامة إنشائية والنوتة الحسابية وتقرير التربة ويجب أن يكونوا معتمدين من نقابة المهندسين ومدفوع عليها رسوم دمغة للنقابة ٤.٥ ف الألف من قيمة الأعمال.

٤- إيصالات مرافق ( مياه - غاز - كهرباء ) وذلك لتثبت تاريخ المخالفة.

٥- في حالة عدم وجود إيصالات مرافق يتم إرفاق أي مستند يدل علي العقار وتاريخ المخالفة ( شهادة مشتملات - محضر مخالفة - تصوير جوي ).

٦- توكيل رسمي في حالة وجود محامي.

٧- صورة ضوئية من بطاقة المالك





* وبعد تقديم الملف يتم دفع رسوم الفحص وبعد ذلك تحدد لجنة السلامة الإنشائية لك ميعاد لمعاينة العقار.

** واللجنة بعد المعاينة ممكن تطلب مستندات هندسية أخري أو تكتفى بالمستندات المقدمة وبتعمل تقرير عن العقار موضوع التصالح وبعد ذلك بيتم مراجعة موقف العقار مع وزارة الطيران المدني.

** وبعد ذلك بيطلع تقرير نهائي للمصالحة بقبولها وتحديد قيمة الغرامة طبقا لمسطح المخالفات أو برفض التصالح لعدم استيفاء شروط السلامة الإنشائية أو بتخفيف المبني أو تدعيمه وفى النهاية يتم إيداع تقرير وتقدير للمبلغ المطلوب.

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* أما فيما يتعلق بتقدير رسوم قيمة التصالح ودي تعتمد على أمرين:

أ- مساحة المخالفة ( مساحة الأرض في عدد الأدوار )

يعني لو أرض ١٠٠ متر طالعة ١٢ دورا سكنيا ودور إداري ودور تجاري : يكون مسطح المخالفة هو :

* ١٢٠٠ متر سكني

* ١٠٠ متر تجاري

* ١٠٠ متر إداري

ب- يتم تحديد قيمة المتر بالمصالحة طبقا لأسعار التصالح التى تم وضعها بنطاق كل محافظة و هى بتختلف على حسب وجود العقار موضوع التصالح كائن فى قرية أم مدينة علي شارع رئيسي أم شارع جانبى . و قيمة التصالح عن كل متر تم وضعه بالفعل بمعرفة المحافظين و منشور فى الجريدة الرسمية

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* و أما فيما يتعلق بنظام الدفع بيكون ٢٥% و الباقي بيتقسط على ثلاث سنوات بدون فوائد طبقا لما هو وارد فى قانون التصالح و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما .

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* و أخيرا ننبه بأن آخر ميعاد للتقديم علي التصالح هو يوم 2020/9/30



