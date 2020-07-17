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رياضة

الحياد خيانة.. عزمي مجاهد يدعو الرياضيين إلى وقفة تضامنية مع الجيش والسيسي ضد المؤامرات الخارجية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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يسري غازي
طالب عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة جموع الرياضيين بتنظيم وقفة تضامنية أمام مقر الجبلاية فى الجزيرة مع القوات المسلحة ضد المؤامرات التى تحاك ضد مصر.

قال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. الحياد فى وقت الأزمات مع بلدى يعتبر بمثابة خيانة عظمى ويجب الوقوف خلف مصر فى خضم الأحداث المتتالية فى الوقت الراهن.

تابع.. مصر تواجه مؤامرات عديدة فى الحدود الغربية بليبيا وتهديدات المرتزقة التابعين إلى أردوغان وتركيا فضلا عن سد النهضة فى إثيوبيا وتأمين الحدود ومواجهة الإرهاب فى سيناء.

لفت إلى ضرورة تكاتف الجهود من جانب جموع الرياضيين والإعلان عن التضامن مع القوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي ضد المؤامرات التى تحيط بالبلاد فى الخارج.

شدد على ضرورة تنظيم وقفة تضامنية للرياضيين أمام مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة مع الجيش والرئيس السيسي باعتبارهم جزءا من الوطن.
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