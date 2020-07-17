كيف تخسر وزنك بأمان: الفرق بين عمليات السمنة وشفط الدهون.. نصائح مهمة لاستمرار نتائجها.. وبهذه الطرق يمكنك التغلب على آثارها الجانبية

ما الفرق بين عمليات السمنة وشفط الدهون
نصائح يجب اتباعها قبل عمليات شفط الدهون
تعليمات مهمة لضمان استمرار نتائج عمليات شفط الدهون والسمنة
طرق للتغلب على الآثار الجانبية لعملية شفط الدهون والسمنة
هناك فرق كبير بين عمليات شفط الدهون، وعمليات السمنة، إلا ان أغلبنا لا يعلم الغرض من كل عملية وأهداف كل منهما، وفيما يلي سنقوم بتوضيح دقيق لغرض كل منهما، وعوامل تساهم في استمرار نتائجهم، وطرق للتغلب على آثارها الجانبية .
الفرق بين عمليات السمنة وشفط الدهون
وعلق الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن عمليات شفط الدهون تعتبر من التقنيات والأدوات والجراحات التي تعمل جميعها بهدف سحب دهون الجسم الموضعية، والتي تتراكم في مناطق مختلفة رافضة التفتيت بالطرق التقليدية.
بينما عمليات السمنة، فقد أشار استشاري التجميل، إلى انه عمليات السمنة يتم إجرائها بأشكال مختلفة أيضًا، ولكن بهدف التخلص من السمنة المفرطة التي تجلب الكثير من المخاطر الصحية والمضاعفات غير المحمودة.
وأضاف عماد، إلى أن عمليات شفط الدهون تكتسب أهمية كبيرة لقدرتها على التخلص من السمنة الموضعية، والتي يتم الإصابة بها نتيجة العديد من العادات الغذائية الخاطئة، كما أنها تكتسب أهمية خاصة نظرا لإمكانية إجرائها على جميع مناطق الجسم، وربما يتم إجراء شفط الدهون لمنطقة واحدة أو منطقتين في نفس العملية.
وأكد عماد، أنه على عكس عمليات السمنة التي تتم على المعدة فقط إما بشكل جراحي أو من خلال أدوات المنظار الحديثة التي قللت من الإجراء الجراحي ومن المضاعفات المحتملة أيضًا، حيث أوجه التشابه بين عمليات شفط الدهون وعمليات السمنة في تعدد تقنياتها المتاحة لإجراء مع اختلاف طبيعة الأدوات الخاصة بكل عملية بالتأكيد، كذلك التشابه في تحقيق أهداف صحية للمريض، حيث التمتع بجسم مثالي ومتناسق وخال من الأمراض.
نصائح يجب اتباعها قبل عمليات شفط الدهون والسمنة
وصرح الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس ، أن هناك العديد من النصائح المهمة التى يجب إتباعها قبل وبعد عملية شفط الدهون والسمنة للوصول إلى الشكل المثالي المرغوب فيه ولتحقيق أعلى درجة من درجات الأمان والصحة، ومنها:
1- إخبار الطبيب أي نوع حساسية إذا كان لديك.
2- تناول أدوية يمكن ان تؤثر باستخدامها بعد إجراء العملية، وقبل الخضوع لعملية شفط الدهون.
3- فحص الأعضاء الحيوية، مثل: القلب والرئتين والأوعية الدموية وفحص الجلد في مكان العملية.
4- الالتزام بتعليمات الجراح المرتبطة كيفية التحضير للعملية، وتشمل قيود على النظام الغذائي.
5- منع تناول الكحول.
تعليمات لضمان استمرار نتائج عمليات شفط الدهون والسمنة
وشدد عماد الدين، على ضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب الدقيقة بعد إجراء أي من عمليات شفط الدهون أو عمليات السمنة لضمان استمرار نتائجهم وعدم اكتساب الوزن مرة أخرى، وتشمل:
1- إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات والأطعمة الغنية بالألياف.
2- الابتعاد عن النشويات والأطعمة السريعة المليئة بالدهون.
3- ممارسة الرياضة بانتظام.
طرق للتغلب على الآثار الجانبية لعملية شفط الدهون
وأضاف عماد الدين أن هناك بعض الأعراض الجانبية التي تظهر على المريض بعد الانتهاء من عملية شفط الدهون والسمنة، ولكنها أعراض طبيعية لا قلق من حدوثها، ويمكن السيطرة عليها بإتباع بعض النصائح بعد العملية، وتشمل:
1- تناول مسكنات الألم الموصوفة والمضادات الحيوية اللازمة في مواعيدها المحددة.
2- ارتداء المشد الضاغط على منطقة العملية.
3- أخذ قسط من الراحة، وعدم بذل أي مجهود زائد حتى تمر فترة النقاهة.
تعليمات لضمان استمرار نتائج عمليات شفط الدهون والسمنة
وشدد عماد الدين، على ضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب الدقيقة بعد إجراء أي من عمليات شفط الدهون أو عمليات السمنة لضمان استمرار نتائجهم وعدم اكتساب الوزن مرة أخرى، وتشمل:
1- إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات والأطعمة الغنية بالألياف.
2- الابتعاد عن النشويات والأطعمة السريعة المليئة بالدهون.
3- ممارسة الرياضة بانتظام.
طرق للتغلب على الآثار الجانبية لعملية شفط الدهون
وأضاف عماد الدين أن هناك بعض الأعراض الجانبية التي تظهر على المريض بعد الانتهاء من عملية شفط الدهون والسمنة، ولكنها أعراض طبيعية لا قلق من حدوثها، ويمكن السيطرة عليها بإتباع بعض النصائح بعد العملية، وتشمل:
1- تناول مسكنات الألم الموصوفة والمضادات الحيوية اللازمة في مواعيدها المحددة.
2- ارتداء المشد الضاغط على منطقة العملية.
3- أخذ قسط من الراحة، وعدم بذل أي مجهود زائد حتى تمر فترة النقاهة.