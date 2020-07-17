كيف تخسر وزنك بأمان: الفرق بين عمليات السمنة وشفط الدهون.. نصائح مهمة لاستمرار نتائجها.. وبهذه الطرق يمكنك التغلب على آثارها الجانبية

ما الفرق بين عمليات السمنة وشفط الدهون

نصائح يجب اتباعها قبل عمليات شفط الدهون

، إلا ان أغلبنا لا يعلم الغرض من كل عملية وأهداف كل منهما، وفيما يلي سنقوم بتوضيح دقيق لغرض كل منهما، وعوامل تساهم في استمرار نتائجهم، وطرق للتغلب على آثارها الجانبية .

هناك فرق كبير بين عمليات شفط الدهون، و



الفرق بين عمليات السمنة وشفط الدهون









وأكد عماد، أنه على عكس عمليات السمنة التي تتم على المعدة فقط إما بشكل جراحي أو من خلال أدوات المنظار الحديثة التي قللت من الإجراء الجراحي ومن المضاعفات المحتملة أيضًا، حيث

أوجه التشابه بين عمليات شفط الدهون وعمليات السمنة في تعدد

تقنياتها

المتاحة لإجراء مع اختلاف طبيعة الأدوات الخاصة بكل عملية بالتأكيد، كذلك التشابه في تحقيق أهداف صحية للمريض، حيث التمتع بجسم مثالي ومتناسق وخال من الأمراض.