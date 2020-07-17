AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

كيف تخسر وزنك بأمان: الفرق بين عمليات السمنة وشفط الدهون.. نصائح مهمة لاستمرار نتائجها.. وبهذه الطرق يمكنك التغلب على آثارها الجانبية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:00 م
عمليات السمنة وعمليات
عمليات السمنة وعمليات شفط الدهون
Advertisements
آية التيجي
ما الفرق بين عمليات السمنة وشفط الدهون
نصائح يجب اتباعها قبل عمليات شفط الدهون 
تعليمات مهمة لضمان استمرار نتائج عمليات شفط الدهون والسمنة 
طرق للتغلب على الآثار الجانبية لعملية شفط الدهون  والسمنة


هناك فرق كبير بين عمليات شفط الدهون، وعمليات السمنة، إلا ان أغلبنا لا يعلم الغرض من كل عملية وأهداف كل منهما، وفيما يلي سنقوم بتوضيح دقيق لغرض كل منهما، وعوامل تساهم في استمرار نتائجهم، وطرق للتغلب على آثارها الجانبية .


الفرق بين عمليات السمنة وشفط الدهون 


وعلق الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن عمليات شفط الدهون تعتبر من التقنيات والأدوات والجراحات التي تعمل جميعها بهدف سحب دهون الجسم الموضعية، والتي تتراكم في مناطق مختلفة رافضة التفتيت بالطرق التقليدية.


بينما عمليات السمنة، فقد أشار استشاري التجميل، إلى انه عمليات السمنة يتم إجرائها بأشكال مختلفة أيضًا، ولكن بهدف التخلص من السمنة المفرطة التي تجلب الكثير من المخاطر الصحية والمضاعفات غير المحمودة.


وأضاف عماد، إلى أن عمليات شفط الدهون تكتسب أهمية كبيرة لقدرتها على التخلص من السمنة الموضعية، والتي يتم الإصابة بها نتيجة العديد من العادات الغذائية الخاطئة، كما أنها تكتسب أهمية خاصة نظرا لإمكانية إجرائها على جميع مناطق الجسم، وربما يتم إجراء شفط الدهون لمنطقة واحدة أو منطقتين في نفس العملية.


وأكد عماد، أنه على عكس عمليات السمنة التي تتم على المعدة فقط إما بشكل جراحي أو من خلال أدوات المنظار الحديثة التي قللت من الإجراء الجراحي ومن المضاعفات المحتملة أيضًا، حيث  أوجه التشابه بين عمليات شفط الدهون وعمليات السمنة في تعدد تقنياتها المتاحة لإجراء مع اختلاف طبيعة الأدوات الخاصة بكل عملية بالتأكيد، كذلك التشابه في تحقيق أهداف صحية للمريض، حيث التمتع بجسم مثالي ومتناسق وخال من الأمراض.


نصائح يجب اتباعها قبل عمليات شفط الدهون  والسمنة


وصرح الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس ، أن هناك العديد من النصائح المهمة التى يجب إتباعها قبل وبعد عملية شفط الدهون والسمنة للوصول إلى الشكل المثالي المرغوب فيه ولتحقيق أعلى درجة من درجات الأمان والصحة، ومنها:

1-  إخبار الطبيب أي نوع حساسية إذا كان لديك.

2- تناول أدوية يمكن ان تؤثر باستخدامها بعد إجراء العملية، وقبل الخضوع لعملية شفط الدهون.

3-  فحص الأعضاء الحيوية، مثل: القلب والرئتين والأوعية الدموية وفحص الجلد في مكان العملية.

4- الالتزام بتعليمات الجراح المرتبطة كيفية التحضير للعملية، وتشمل قيود على النظام الغذائي.

5- منع تناول الكحول.

تعليمات لضمان استمرار نتائج عمليات شفط الدهون والسمنة 

وشدد  عماد الدين، على ضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب الدقيقة بعد إجراء أي من عمليات شفط الدهون أو عمليات السمنة لضمان استمرار نتائجهم وعدم اكتساب الوزن مرة أخرى، وتشمل:

1- إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات والأطعمة الغنية بالألياف.

2- الابتعاد عن النشويات والأطعمة السريعة المليئة بالدهون.

3- ممارسة الرياضة بانتظام.

طرق للتغلب على الآثار الجانبية لعملية شفط الدهون 

وأضاف عماد الدين أن هناك بعض الأعراض الجانبية التي تظهر على المريض بعد الانتهاء من عملية شفط الدهون والسمنة، ولكنها أعراض طبيعية لا قلق من حدوثها، ويمكن السيطرة عليها بإتباع بعض النصائح بعد العملية، وتشمل:

1- تناول مسكنات الألم الموصوفة والمضادات الحيوية اللازمة في مواعيدها المحددة.

2- ارتداء المشد الضاغط على منطقة العملية.

3- أخذ قسط من الراحة، وعدم بذل أي مجهود زائد حتى تمر فترة النقاهة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشخاص ممنوعون من إجراء عمليات شفط الدهون .. تعرف عليهم

الحل المثالي.. طريقة لـ تفتيت الدهون بدون نظام غذائي

شفط الدهون وتنسيق القوام.. معلومات لا تعرفها عن تقنية ليبوماتيك

للرجال والسيدات .. حالات اللجوء لعملية شفط دهون البطن

كيف تتغلب على الأعراض الجانبية لعملية شفط الدهون

عملية شد البطن والسمنة.. آمنة بشروط وارتداء المشد الضاغط ضروري بعد العملية.. وهؤلاء ممنوعون من إجرائها

ترشيحاتنا

بعد غياب 16 عاما.. ليدز يونايتد يعود رسميا للدوري الإنجليزي

مبيحبش خلفة البنات.. تفاصيل كسر أب لقدم رضيعته الـ5 أشهر|شاهد

حي الدقي يغرم أسرة فيلم تامر حسني "مش أنا" 30 ألف جنيه

100 ألف جنيه غرامة مع الحبس.. عقوبات صارمة لانتهاك بيانات الأشخاص بعد تصديق الرئيس على القانون الجديد

السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

الموجة الثانية.. إسرائيل تصل إلى ذروة الإصابات اليومية بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. ريا أبي راشد بإطلالة تكشف خسارتها الشديدة لـ وزنها

بعد زفافها السري.. 10 معلومات عن الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج آلام القدم