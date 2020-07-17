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رياضة

أخبار الزمالك.. حقيقة انسحاب الفريق من الدوري.. مرتضى منصور يتلقى تهديدات من قطر وتركيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:23 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

عرض المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، رسالة من الضابط القطري أبو سنيدة.

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انسحاب الفريق الأبيض من الدوري الممتاز في موسمه الحالي 2019 /2020.

انتقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعض الأشخاص الذين رددوا بأن دعوته للمسؤولين عن المجموعات والصفحات الزملكاوية من أجل دعمه.

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يترك حق النادي في قضية نادي القرن.

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن رفع لافتات تحمل أسماء رموز النادي من بعض الحدائق بمقر القلعة البيضاء.
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