لدعم الدولة والرئيس.. مرتضى منصور عن دعوته مسؤولي الصفحات الزملكاوية

انتقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعض الأشخاص الذين رددوا بأن دعوته للمسؤولين عن المجموعات والصفحات الزملكاوية من أجل دعمه.
وقال مرتضى منصور خلال جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية إن دعوته لهم اليوم لدعم بلدنا مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الملفات المهمة التي تخوضها الدولة بجميع مؤسساتها خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف :"لا نسمح بعمل فتنة في مصر بسبب جماهير الزمالك والأهلي، هناك من يسعى لعمل الفتنة في مصر، ولكننا لن نسمح لهم، هناك العديد من الأشخاص المتواجدين في قطر وتركيا يقومون بعمل الفتنة ولكننا لن نسمح لهم بذلك.